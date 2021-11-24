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В Японии проведут мастер-класс по Петриковской росписи
24.11.2021 22:05
Представитель Украинской ассоциации японского города Тойохаши Наталья Шрамкова 27 ноября проведет мастер-класс по Петриковской росписи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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