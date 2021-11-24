В Японии проведут мастер-класс по Петриковской росписи - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Японии проведут мастер-класс по Петриковской росписи
24.11.2021 22:05
Представитель Украинской ассоциации японского города Тойохаши Наталья Шрамкова 27 ноября проведет мастер-класс по Петриковской росписи.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
проведет
ноября
мастер-класс
петриковской
росписи
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->