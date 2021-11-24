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Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию
24.11.2021 22:45
Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию в декабре 110 стран, включая большинство западных союзников, но не Венгрию и Турцию, которые также являются членами НАТО.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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