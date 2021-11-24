Погода, Новости, загрузка...
Байден не пригласил Турцию и Венгрию на саммит за демократию
24.11.2021 22:45
Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию в декабре 110 стран, включая большинство западных союзников, но не Венгрию и Турцию, которые также являются членами НАТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий