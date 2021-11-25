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В США создали работа, развлекающая домашних животных
25.11.2021 01:15
Американская компания Rockybot.ai разработала работа Rocki Robot, который может стать другом для домашнего животного в отсутствие его владельца.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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