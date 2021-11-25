В США создали работа, развлекающая домашних животных - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В США создали работа, развлекающая домашних животных
25.11.2021 01:15
Американская компания Rockybot.ai разработала работа Rocki Robot, который может стать другом для домашнего животного в отсутствие его владельца.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
домашнего
для
другом
животного
отсутствие
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->