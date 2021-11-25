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Высвобождение запасов нефти не сработало, цены пошли вверх
25.11.2021 01:25
Цены на нефтяные фьючерсы 24 ноября выросли, несмотря на заявление США об высвобождении части резервов нефти.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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