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На границе с Беларусью в столкновении с мигрантами ранен польский военный
25.11.2021 01:35
Минувшей ночью от нападения мигрантов во время пробы силового пересечения границы пострадал польский военный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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