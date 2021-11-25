Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день / фото REUTERS

Вакцинироваться от гриппа и COVID-19 можно в один день.

Об этом рассказал председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой, информирует со ссылкой на .

"Одновременно можно вакцинировать против гриппа и против COVID-19 как в один день, так и с любым интервалом", - отметил он.

По словам иммунолога, за исключением экстренных случаев, вакцинация против других инфекционных болезней в настоящее время должна проводиться с интервалом в 14 дней до или после прививки против COVID-19.

"Скорее только, это будет пересмотрено в ближайшее время. Не завтра, не послезавтра, но я думаю, что со временем мы эти интервалы совсем уберем", - отметил Лапий.

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