



Відома українська продюсерка Ірина Горова стала новою гостею шоу Маші Єфросиніної. Зірка розповіла деталі свого особистого життя після розлучення з Потапом.



Ірина зізналась, що зараз щаслива, що незаміжня. У 2014 році вона розлучилась з Потапом і після цього не розсекречує деталей приватного життя.



Однак у розмові з Машею Єфросиніної Горова розповіла, що була одружена з 16 років та дуже багато віддала людям, з якими була одружена.



"Я одружена була з 16, ну припустимо, 35 - 36, неважливо. Я настільки багато віддала, а я людина, яка віддає максимально, ніби келих наповнений був, і він спорожнів. Це не про погано, це не про сльози, коли твоя енергія віддана. Зараз, коли я нею насичуюсь, це не про кохання, не про віддачу, це про те, що ти самодостатня щаслива людина. Це не каже, що я пішла в самітники, але в мене вперше в житті такий стан. Коли працюєш з артистом, ти завжди думаєш про нього, про проєкти, а тут з'явився маленький шматочок, коли ти думаєш лише про себе", - пояснила Горова.



Також Ірина привідкрила завісу таємниці своїх нових відносин. Продюсерка називає ці відносини "зрілими" та зізнається, що жодного разу за рік не занервувала.



"У таких стосунках, які в тому ідеальному стані, про який можна лише мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала. Ось взагалі! Форму не викладатимемо, але це просто та форма, яка, мені здається, не може бути в 20 років, не може бути в 30. Це якісь зрілі стосунки, коли ти не нервуєш. Не знаю, може, це у мене такий досвід був, що я весь час нервувала", - зізналася Горова.



Окрім цього продюсерка розповіла, що її обранець не є молодшим за неї, адже їй нецікаві такі відносини.



"Мені не цікаво з молодими. Не можу сказати, що я не можу на них дивитися: "О Боже!", але я так багато товаришую з чоловіками, маю чітку дистанцію. Я себе не розплескую багато на рівні енергії", - зазначила Ірина.





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