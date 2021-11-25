



Цієї неділі, 28 листопада о 21:00 глядачі побачать фінальну битву шоу "Танці з зірками". У ній візьмуть судьба Артур Логай та Анна Кареліна, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.



У новому прямому ефірі замість Маші Єфросиніної, яка займала місце ведучої зіркового балкону протягом 5 ефірів, буде ведуча "Світського життя" Катерина Осадча.



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Також у суперфіналі учасників оцінюватимуть 4 суддей. До трійки доєднається телеведуча Леся Нікітюк.



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