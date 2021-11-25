



Відома українська співачка Надя Дорофеєва є однією з найобговорюваніших зірок українського шоу-бізнесу. Навколо неї є багато чуток та хейтерських заяв, які не завжди є правдою.



Артистка стала гостею програми "ЖВЛ", де у рубриці "Хейтери атакують" відповіла на відверті запитання від своїх критиків.



Надя відповіла на заяви, що "невдало зробила губи" так: "Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри".



Також Дорофеєва отримала коментар, що у кадрі її роблять дуже красивою, а у житті вона страшненька.



"Якщо чесно, я собі в житті, коли не нафарбована, подобаюся більше. Навіть не знаю, як коментувати", - зізналася артистка.



Дісталось і фігурі зірки, а саме хейтери заявили, що вона занадто худа. На такі слова Надя відповіла так: "Якщо людина так формулює, то це, звичайно, біда. Я люблю картоплю, я люблю котлетки. Я завжди була худенькою. Це чистої води булінг".





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