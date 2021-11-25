



Відома українська співачка Ірина Федишин своєю новою публікацією шокувала підписників. У Інстаграм зірка розповіла, що стала жертвою еферистів разом зі своїм чоловіком.



Артистку "кинули" на гроші шахраї. Ірина у новому відео розказала, що їм необхідно було передати посилку з Києва до Тернополя. Та вони обрали для цього скористатись сервісом BlaBlaCar. Спочатку все було добре, однак їм сказали оплатити поїздку через касу.



"Сьогодні зранку нам треба було передати посилку з Києва на Тернопіль. Ми забронювали BlaBlaCar. Водій нам підтвердився і сказав, що посилка лише з вокзалу або автовокзалу. Віталік поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: "Водій трохи запізнюється. Але за новими правилами, ви маєте оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar", - розповіла Федишин.



Після цього невідомий по телефону їм розповідав, що потрібно робити. Віталій підійшов до вказаної каси, однак не знайшов послуги "Поїздка на BlaBlaCar", тому йому сказали обрати "поповнення мобільного". Після переведення грошей номер заблокували і подружжя не змогло зв’язатись з невідомим.



Ірина зізналась, що вони втратили 200 гривень та вирішили попередити фанатів, аби ті не натрапили на шахраїв.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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