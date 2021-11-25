



Ольга Харлан та Дмитро Дікусар стали фіналістами шоу "Танці з зірками". Пара є однією з фаворитів проекту та вони прагнуть перемогти.



Вони завітали у гості до шоу "Твій день", де розповіла про свої танцювальні будні. Ольга зізналась, що не розраховувала, що пройде так далеко, адже не мала підтримки від глядачів. Проте зірка не здавалась і досягла етапу фіналу.



"Але я вірила, що завдяки своїй праці, та тандему із Дімою я зможу навчитися танцювати та пройти далі. Я не звикла здаватися", - поділилася Оля.



Дмитро ж в свою чергу був впевнений, що вони пройдуть далеко.



"Коли мені сказали, що я буду танцювати з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже декілька місяців і все одно кожного разу ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину і в перемогу на 100%", - поділився Дмитро.



Харлан розповідає, що у пари бувають сварки та розбіжності у поглядах.



"Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я акцентувала на тому, що у неділю ефір і я маю звикнути. Діма ж наполягав, що я маю їх зняти та репетирувати у кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою я прислухалася до Діми та перевзулася, але трохи сперечань все ж таки було", - сказала Оля.





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