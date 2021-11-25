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Китай запустил спутник для оценки урожайности страны и предотвращения стихий
25.11.2021 14:36
Новый китайский спутник "Шиянь-11" в четверг успешно стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Куайчжоу-1А".
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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