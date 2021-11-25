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Более 200 мигрантов штурмовали белорусско-польскую границу
25.11.2021 14:46
На отрезке польско-белорусской границы в районе населенного пункта Черемха группа мигрантов в количестве более 200 человек пыталась прорваться на территорию РП.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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