Фото: прежний мэр (УНИАН)

Сегодня, 25 ноября 2021 года, умер прежний мэр . Ранее его госпитализировали с коронавирусом, у него значительное поражение легких.

Об этом сообщает со ссылкой на мэра Виталия Кличко, информирует .

"Сегодня не стало Александра . Бывшего городского головы столицы, главы , народного депутата, депутата Киевсовета", - отметил он и выразил соболезнования родным и близким бывшего мэра.

Что известно об Омельченко

Он возглавлял с 8 августа 1996 по 20 апреля 2006, также находился на должности председателя Киевского городского совета с 30 апреля 1998 по 30 мая 1999 года.

Киевский городской голова с 30 мая 1999 по 14 апреля 2006 года. Бывший народный депутат Украины.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что заразился коронавирусом и в тяжелом состоянии был госпитализирован с поражением легких.

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