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Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук пояснила, чому влаштувала два весілля
25.11.2021 16:45
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Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук нещодавно офіційно одружилась зі своїм обранцем бізнесменом Алмазом. Пара влаштувала святкування у Києві. Проте це вже не перше весілля закоханих. Вони вже організовували у лютому розкішне весілля на Мальдівах.

Пара довгий час не могла обрати, де відсвяткувати друге весілля і все ж їхній вибір впав на Київ.

Також у своєму Інстаграм Іванна розповіла, що вважає весілля хороним приводом зібрати поруч усіх рідних та близьких. Окрім цього на святкування приїхали родичі Алмаза з-закордону та побачили українські місцини та традиції.

"В нас на Вінничині прийнято гуляти весілля декілька разів.
Скільки пам‘ятаю себе, стільки й знаю, що роблять весілля спочатку у нареченої, потім нареченого або ж навпаки.
Мені цей звичай дуже подобається.
Це хороший привід зібрати разом рідних та близьких людей, влаштувати красиве свято. Чому б ні? Ми взяли шлюб з коханим у Києві, бо на Мальдівах зробити це було неможливим. Більше того, мені дуже хотілося запросити рідних Алмаза в Україну, показати їм найгарніші місця та наші звичаї", - написала вона.

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Допис, поширений Іванна Онуфрійчук (@ivannaonufriichuk)


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