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Украина впервые с сезона 2007/08 не будет представлена в плей-офф ЛЕ
25.11.2021 17:55
6-й тур группового этапа ЛЧ станет формальностью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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