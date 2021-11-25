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В Украине заработало Бюро экономической безопасности
25.11.2021 18:15
Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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