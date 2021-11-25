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Телескоп NASA показал космическое "лицо"
25.11.2021 18:26
Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сфотографировала две галактики, находящиеся в процессе слияния друг с другом (система AM 2026-424).
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