"Укрнефть" разделят на две части. Одна достанется Коломойскому – медиа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Укрнефть" разделят на две части. Одна достанется Коломойскому – медиа
25.11.2021 18:45
Правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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