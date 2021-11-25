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"Укрнефть" разделят на две части. Одна достанется Коломойскому – медиа
25.11.2021 18:45
Правительство планирует до конца года разделить компанию "Укрнафта" на "газовую" и "нефтяную" части.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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