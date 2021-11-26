Американские чиновники довольно неоднозначно высказываются по поводу того, как они будут удерживать потенциальное вторжение России в Украину. Именно следовательно президент может сомневаться в их решительности, пишет , информирует со ссылкой на .

Несколько дней назад на пресс-конференции госсекретаря Энтони Блинкена спросили, есть ли у администрации американского президента Джо Байдена «красная линия» — точка, после пересечения которой российская агрессия против Украины спровоцирует решительный ответ Америки.

«США действительно обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной», - сказал Блинкен. Однако он так и не указал на «красную линию».

Во вторник спикер Госдепартамента отбросил подобный вопрос, сказав лишь, что «любые агрессивные действия вызывают большую обеспокоенность».

Американские чиновники часто избегают вопросов о «красных линиях», пересечение которых может навредить доверию к , если Америка не будет действовать. Но в случае с Россией, которая снова стягивает войска к границе с Украиной, что выглядит как подготовка к вторжению, власть Байдена была заметно неопределенной относительно того, как именно она будет защищать .

Это вызвало вопрос о том, как далеко Байден готов зайти в конфронтации с Путиным.

Бывший президент сопротивлялся резкому усилению приверженности Америки к Украине, поскольку, по его словам, Путин всегда будет повышать ставки. Во времена Обамы главным ответственным за отношения Украины и был Байден, тогда находившийся в должности вице-президента. В тот период Байден несколько раз посещал Украину и объявлял о поддержке ее независимости.

Однако, несмотря на это, сейчас неясно, насколько Байден готов рисковать «от имени США», поскольку он сосредотачивает внимание на конкуренции с Китаем. Представители команды Байдена часто заявляли, что их цель – развивать стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

Недавно Байден в очередной раз сказал, что Соединенные Штаты «также подтверждают приверженность народу Украины и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В настоящее время власть Байдена сосредотачивается на дипломатических усилиях, чтобы сдержать Путина. Впоследствии это может включать вторую встречу американского президента и Путина. На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что Вашингтон и Москва обсуждают еще один потенциальный саммит президентов.

Администрация Байдена считает продолжение диалога с Путиным важным шагом по сдерживанию агрессии России против Украины.

В то же время, чиновники рассматривают сотрудничество со странами-партнерами, чтобы удерживать российские провокации, включая новые экономические санкции.

«США пытаются координировать эти экономические меры с партнерами в Европе», - сказала Андреа Кендалл-Тейлор из Центра новой американской безопасности. По ее словам, такие действия могут включать в себя санкции против российских банков и энергетических компаний.

Американские и британские чиновники обсуждали введение более жестких санкций против людей, приближенных к Путину.

Рассматриваемые меры включают блокирование доступа российских олигархов к использованию кредитных карт Visa и Mastercard, а также другие виды санкций, которые могут быстро привлечь внимание Путина, но частично нанести убыток американской или европейской экономике.

Украинский чиновник заявил, что рассматривают усиление военной помощи Украине. Но американские чиновники не спешат обсуждать военную поддержку, опасаясь дальнейшей эскалации ситуации.

Фиона Хилл, занимавшая должность директора Совета национальной безопасности в Белом доме во времена бывшего президента Дональда Трампа, сказала, что одной из целей Путина было заключить соглашение с Соединенными Штатами, которое исключало бы европейскую сторону.

«Это действительно вызов для Европы — стать полностью солидарной с Соединенными Штатами», - добавила она.

Но Кендалл-Тэйлор отметила, что Путин может сомневаться в готовности Запада «идти до конца».

«Я думаю, Путин рассчитывает, что на Западе не будет решительности», - сказала она, добавив, что российский руководитель понимает, что, в частности, Соединенные Штаты сосредотачивают свое внимание на Китае.

Россия прямо не угрожала вторжением в Украину, но она пожаловалась на якобы «провокации с украинской стороны». Однако Россия уже аннексировала украинский Крым.

На фоне роста напряжения глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел телефонный разговор с российским генералом Валерием Герасимовым. В заявлении Пентагона сказано, что этот звонок должен «обеспечить снижение риска и ликвидацию конфликтов».

заявил, что предоставляют информацию и данные о наращивании российских войск. Западные чиновники подтвердили, что союзники по активизируют обмен разведывательными данными с Украиной, надеясь, что лучшее понимание роста угрозы поможет подготовиться и удерживать Москву.

Однако даже в самом худшем случае, по словам большинства аналитиков, Украине не стоит ожидать, что американские военные придут на помощь.

«Россияне хорошо понимают ситуацию, поскольку они уже организовывали набег в Украину, следовательно они не думают, что мы будем отправлять воздушно-десантное подразделение. Я считаю, что они, вероятно, оценили все возможные варианты, а значит, Кремль готов рискнуть», – сказал прежний чиновник Госдепартамента Сэмюэл Чарап.

«Это то, что делает ситуацию сложной. Нет легкого выхода», – добавил он.

Американские чиновники не верят, что Путин уже решил, будет ли он начинать военные действия против Украины. Пока угроза воспринимается серьезно, по словам чиновников, у Соединенных Штатов и их союзников есть время подготовить и убедить Москву, что такой шаг будет ошибкой для Кремля.

Что бы ни думал Путин, наращивание российских войск на украинской границе, вероятно, проверит готовность Соединенных Штатов, и Европы действовать.

«Кремль стягивает войска к границе Украины частично для того, чтобы увидеть, что собираются делать Брюссель и Вашингтон», — сказал прежний сотрудник Мартин Рассер.

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