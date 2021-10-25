|Світлана Тарабарова стала репортеркою "Світського життя"
|25.10.2021 16:40
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Новий сезон шоу "Світського життя" радує прихильників новинками. Ведуча проекту Катя Осадча напередодні прем’єри нового сезону народила, тому не відразу повернулась до роботи.
Тому на допомогу телеведучій прийшли її колеги по шоу-бізнесу. Зірковою репортеркою нового випуску стала співачка Світлана Тарабарова. Зірка завітала на атракцію dinner in the sky. Вона знімала підводки у небі на висоті 50 метрів.
У кадрі Світлана постала у бежевій сукні-тренчі з ґудзиками та поясом. Своє яскраво-руде волосся зірка залишила рівним. А лук доповнила головним убором у тон образу.
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