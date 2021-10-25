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Доньку Олі Полякової терміново прооперували
25.10.2021 18:00
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Відома українська співачка Оля Полякова часто розповідає про свою сім’ю, зокрема про доньок. Нещодавно вона розповіла про історію, яка сталась з її донечкою Алісою, яку покусала собака.

Цього разу у новому випуску "Світського життя" Оля поділилась ситуацію, яка трапилась з 16-річної Машею. Її два дні болів живіт та вони не розуміли, що з нею. Та після відвідин лікарів її довелось прооперувати.

"У Маші була термінова ситуація. Було дуже лячно, тому що такі речі стаються зненацька. У неї дуже сильно болів два дні живіт і ми не знали, що це робиться. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати", – поділилася артистка.



Полякова не розсекретила діагноз доньки та зізналась, що з нею все добре.

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Комментарии   

 
0 #9 Павло Гудзик 20.10.2014 06:11
Ну це ж тр£$%&, як бабло людей підігріває! Очевидно, що міністр має рацію, коли пропонує використовувати демократію у виборі постачальника голограми!42
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0 #8 Елена 20.10.2014 04:10
Не думаю, что можно построить новую страну по старым схемам, правильно делает, что искореняет их
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0 #7 марія 19.10.2014 21:39
і я ніяк зрозуміти не можу як здорожчання виготовлення тієї марки може покращити контроль до контрабандою!? і зараз не час критикувати владні реформи, хай міняють систему, нічого старим посіпакам пастись на тих же ланах!
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0 #6 Евгений Кривоносов 19.10.2014 16:29
як на мене переливають з пустого в порожнє, яким чином дорожезна акцизна марка захищає від контрабанди, якщо у нас 300км не контрольованого кордону, де місцеві тільки те й роблять що носять контрабанду аби нажитися, то яким чином захистить марка від цього? Якщо вона не виконує свою функцію то для чого платити такі кошти на її виготовленя приватним структурам з Сімї
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0 #5 Вася 19.10.2014 11:24
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Георг ій"]Ну і ну. Заворушились чинуші, коли у них кормушку запропонували відібрати. Цей Поліграфкомбіна т тісно співпрацював з бізнес-структур ами Арбузова! Не думайте, шановні, що це всі забули![/£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&] <£$%&£$%& /> :£$%&£$%&£$%&: після майдану помінялась свідомість людей звичайних, а всі інші як наживались, так і наживаються, як заробляли, так і заробляють
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0 #4 Оля 19.10.2014 06:39
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Георг ій"]Ну і ну. Заворушились чинуші, коли у них кормушку запропонували відібрати. Цей Поліграфкомбіна т тісно співпрацював з бізнес-структур ами Арбузова! Не думайте, шановні, що це всі забули![/£$%&£$ %&£$%&£$%&£$%&] <£$%&£$%& />Просто осиное гнездо раворотил, бедный министр, сколько яда! И это за то, что захотел сделать открытым процес закупки. Значит он на правильном пути
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0 #3 Георгій 19.10.2014 01:24
Ну і ну. Заворушились чинуші, коли у них кормушку запропонували відібрати. Цей Поліграфкомбіна т тісно співпрацював з бізнес-структур ами Арбузова! Не думайте, шановні, що це всі забули!
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0 #2 Роман 18.10.2014 12:52
О, як заспівали коли виявили їх корупційну схему. В ефір на тел£$%&ченні склепали матеріальчик, і за експерта беруть директора поліграф україна, який перший получає відкати з цих схем. а колись навіть підозрювався в друку марок на ліво
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0 #1 Анна 17.10.2014 23:11
Инициатива министра выглядит весьма логично и достаточно приемлемо, проведение открытых тендеров - одно из свидетельств отказа от старых, прогнивших схем работы.
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