



Відома українська співачка Оля Полякова часто розповідає про свою сім’ю, зокрема про доньок. Нещодавно вона розповіла про історію, яка сталась з її донечкою Алісою, яку покусала собака.



Цього разу у новому випуску "Світського життя" Оля поділилась ситуацію, яка трапилась з 16-річної Машею. Її два дні болів живіт та вони не розуміли, що з нею. Та після відвідин лікарів її довелось прооперувати.



"У Маші була термінова ситуація. Було дуже лячно, тому що такі речі стаються зненацька. У неї дуже сильно болів два дні живіт і ми не знали, що це робиться. Коли вже подивилися на УЗД – її терміново забрали оперувати", – поділилася артистка.







Полякова не розсекретила діагноз доньки та зізналась, що з нею все добре.

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