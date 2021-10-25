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Маша Єфросиніна полетіла на відпочинок на Мальдіви
25.10.2021 18:40
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Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна останні місяці постійно працювала та знімалась у різноматних проектах. Зараз же вона вирішила присвятити себе сім’ї.

У своєму Інстаграм Маша розповіла, що разом з сином та чоловіком полетіла відпочивати на Мальдіви. Вона опублікувала відео, де постала на терасі готелю обличчям до океану. Зірка одягла купальник та парео, а образ доповнила капелюхом, під яким зібрала волосся. Єфросиніна позувала без косметики з сонцезахисними окулярами.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)


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