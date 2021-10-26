



Відома українська блогерка Даша Квіткова у липні вперше стала мамою. Зірка активно публікувала період свого життя під час вагітності та зараз розповідає про материнство.



Даша часто відповідає на питання підписників. Один з них поцікавився виглядом її фігури. У кадрі Квіткова постала топлес - з оголеними грудьми, одягнувши тільки чорні трусики.



У блогери доволі підтягнуте тіло та є лише маленький животик. Проте Даша планує зайнятись фігурою та тренуватись.



