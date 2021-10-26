|Даша Квіткова показала фігуру після пологів ( ФОТО топлес)
|26.10.2021 10:40
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Відома українська блогерка Даша Квіткова у липні вперше стала мамою. Зірка активно публікувала період свого життя під час вагітності та зараз розповідає про материнство.
Даша часто відповідає на питання підписників. Один з них поцікавився виглядом її фігури. У кадрі Квіткова постала топлес - з оголеними грудьми, одягнувши тільки чорні трусики.
У блогери доволі підтягнуте тіло та є лише маленький животик. Проте Даша планує зайнятись фігурою та тренуватись.
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