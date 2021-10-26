|Маша Єфросиніна похизувалась подарунком від Ірини Білик
|26.10.2021 12:40
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Українська телеведуча Маша Єфросиніна у соціальних мережах розповіла, що відпочиває на Мальдівах. Зірка вирушила на відпочинок з сином та чоловіком.
У Інстаграм вона активно публікує контент з відпустки. На одному з кадрів Маша похизувалась подарунком від Ірини Білик. Ним виявилась накидка з леопардовим принтом. Єфросиніна побачила на співачці такий елемент одягу та дуже захопилась нею. Білик вирішила презентувати її Маші та надіслала їй таку у подарунок.
У кадрі ведуча поєднала накидку з чорним купальником та пляжним взуттям.
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