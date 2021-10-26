|Донька Кузьми Скрябіна розповіла, чому ще не народила
|26.10.2021 14:40
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Донька легенди української музики лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка 24-річна Барбара вже два роки одружена. Дівчина ділиться сімейними фото у соціальних мережах, де прихильники часто цікавляться, коли у пари буде поповнення.
У новому випуску "Світського життя" Барбара відповіла на це питання. Дівчина зізналась, що зараз не квапиться народжувати, адже хоче розвинути свою кар’єру.
"Хочу вирости в плані кар'єри, стати на ноги в плані дермато-косметології, тому зараз займаюся повністю цим", – поділилася Барбара.
Також вона розсекретила, що робить собі уколи краси, аби розповідати детальніше про них іншим людям.
"Деякі ін'єкції я пробувала колоти, тому що, коли ти в цій сфері, це дуже цікаво, як вона подіє саме на тебе, щоб потім це розповідати людям", – зазначила Кузьменко.
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