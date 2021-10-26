



Нещодавно український режисер Ахтем Сеїтаблаєв поділився фото зі своєю донькою Назли, де дівчина постала у весільній сукні. Чоловік видав доньку заміж та у програмі "Світське життя" поділився подробицями свята, адже дівчина не ділилась контентом у соціальних мережах.



Ахтем зізнався, що Назли та її наречений організували три весілля - у Криму, Туреччині та Бельгії. Виявилось, що сім’я зятя режисера вже 30 років живе у Бельгії.



"Мій зять – кримський татарин, але їхня родина вже майже 30 років мешкає в Бельгії. Було 3 весілля: перше було в Криму, тобто зі сторони нареченої, куди я не зміг потрапити, потім відбулося в Кемері, куди змогли зібратися всі ми, а вже третє відбулося в Бельгії, це було вже зі сторони нареченого", – розповів Сеітаблаєв.



Пара буде жити у Бельгії, адже там у них ж власне житло. Тому Ахтем подарував їм умеблювання квартири.



"Ще не був в гостях, тому що це щойно відбулося, але збираюся", – додав він.









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