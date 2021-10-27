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Даша Астаф’єва розійшлась з нареченим
27.10.2021 15:01
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Відома українська співачка Даша Астаф’єва рідко розповідає про своє особисте життя. Зірка стала гостею шоу Олексія Дурнєва, де поділилась деталями.

У новому відео артистка зізналась, що тепер самотня. Даша розповіла, розійшлась з нареченим після 5 років відносин. Співачка була у стосунках з бізнесменом Артемом Кімом, який зараз перебуває під слідством.

Астаф’єва запевняє, що після розриву вони з колишнім залишились друзями.

"Тепер я гарна самотня жінка. Розійшлася з хлопцем. Ми залишилися друзями, як і всі нормальні люди", - сказала вона.


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