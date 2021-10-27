Погода, Новости, загрузка...
Леся Нікітюк зламала зуб, коли їла раки
27.10.2021 15:10
81_9urtx2oayocnidnesxkhuskgvawrqkqyr5vnukvt.jpeg (52.94 Kb)

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк є однією з найактивніших українських зірок у соціальних мережах. Зірка має особистий стиль спілкування з підписниками, які її обожнюють.

Та навіть негативну новину Леся вміє подати смішно. Саме така ситуація сталась з зіркою. У сторіс вона розказувала, що їла раки, однак така еда закінчилась для неї невдало.

Нікітюк зламала зуб, коли куштувала раки. Свою пошкоджену посмішку вона показала у

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий