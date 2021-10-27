



8 прямий ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений виступу тріо. Тому до зіркових пар приєднувались учасники минулих сезонів, відомі хореографи та зірки.



Ілона Гвоздьова станцювала разом з MELOVIN та Лізою Русіною. Після ефіру зірка традиційно оцінювала випуск у своєму Інстаграм. Вона заявила, що пара не тренувалась, а байдикувала, а співак навіть був у тренувальному залі напідпитку.



"У понеділок і вівторок відпочивала моя неймовірна зіркова пара – знімала тікток і кривляння. У середу він був трохи напідпитку, пив просто в залі. Йому було погано, тому він пішов з тренування, а та все ніяк не могла налаштуватися на роботу. Ані ногою, ані рукою, ані поставити, ані станцювати – просто нуль. У результаті все, що поставила, їм не підійшло, вони навіть відпрацьовувати не стали. У четвер постановка була перервана зйомками щоденника, записами інтерв'ю і моїми студентами. Нічого не вміючи, не танцюючи, не роблячи, шарились по залу, хавали, веселились з песиком. Мел пішов на черговий концерт чи куди там. Ліза пішла фарбувати волосся, адже образ важливіше, ніж танець, тренування. Дратують уже їхні тупі висловлювання. У п'ятницю з'явилась клітка на ВДНГ, і ми змогли допрацювати весь номер. Ліза нічого толком не змогла станцювати, адже клітка залізна, а нігті в неї довгі, незручно танцювати! У суботу якось потренувались, у неділю замість тренування був манікюр. У підсумку пройшли далі", - написала вона.







Однак Гвоздьова швидко видалила допис у сторіс, проте MELOVIN його зберіг та відповів на звинувачення. Він назвав танцівницю лицемірною та зазначив, що йому огидно після цього, що він її обіймав і цілував на прощання.



"Мене за**ало лицемірство. Ви показали своє справжнє обличчя, пробивши дно будь-якої людяності. Мені огидно й бридко, що я обіймав вас, цілував на прощання та намагався всіх підбадьорити заради одного крутого номера", – відповів співак.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

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