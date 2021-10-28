



Відома українська акторка Римма Зюбіна у соціальних мережах розповіла про те, що потрапила у ДТП.



У Фейсбук зірка поділилась деталями. Римма написала, що потрапила у ДТП. За її словами за кермом автомобіля був її син Даниїл. Коли той їхав по дорозі на зустрічну смугу виїхала ще одна машина. Вони не поступились йому місцем та той помстився їм.



На сторінці Зюбіна показала кадри з місця аварії та навіть показала водія, який став винуватцем ДТП.



"Водій виїхав на зустрічну смугу - на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас "наказав". Вийшов і привітався з Даниїлом: "Я тобі зараз їб*ло разіб'ю". Добрий ранок", - розповіла вона.





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