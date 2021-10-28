



Нещодавно Оля Полякова у одному з випусків спільного шоу з Машею Єфросиніною образила Ірину Білик. У відео зірка назвала Білик с*чкою, бо та нібито бачила її у оточенні якогось чоловіка та розповіла про це коханому Полякової.



Проте зірка вирішила вибачитись за свої слова. Артистки зустрілись на зніманнях шоу "Танці з зірками". За лаштунками Оля вибачилась перед Іриною та навіть розцілувала їй руки. Таке відео Білик опублікувала у своєму Інстаграм.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

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