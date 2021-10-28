



Українська танцівниця Олена Шоптенко стала головною хореографинею п’ятого сезону шоу "Танці з зірками". Проект вже минув свій екватор та до розв’язки залишилось декілька тижнів.



У новому випуску "Сніданку з 1+1" зірка розповіла кого вважає претендентами на судьба у фіналі шоу. Олена не стала називати імен, однак сказала, що там буде спортсменка, актор і хтось з шоу-бізнесу.



"Мені здається, що у фіналі 100% буде спортсменка, бо це буде цікаво, актор і хтось із шоу-бізнесу", - розповіла Олена.



Спортсменкою у п’ятому сезоні є Ольга Харлан. Серед акторів є вибір серед Артуром Логаєм та Констянтином Войтенко. А серед представників шоу-бізнесу є MELOVIN, Олександра Заріцька та Дмитро Каднай.





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