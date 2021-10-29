



Нещодавно українська співачка Тіна Кароль анонсувала прем’єру нового альбому під назвою "Двойной рай". Прихильники зірки з нетерпінням чекають новинки.



Зірка вирішила підігріти інтерес та порадувати фанатів та презентувала кліп на пісню "Двойной рай". У кадрі вона постала у дуже незвичному стилі - у образі небезпечної білявки з пістолетом у руках.



Режисеркою кліпу стала Аліна Симоненко.



"Двойной рай" це алюзія до кінохіта двохтисячних "Її звали Нікіта". Бути на рівних із фантастичним вокалом Тіни зміг би лише першокласний кіно-образ", – розповіла режисерка.



