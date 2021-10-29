



У Києві відбулась прем’єра вистави "Трактуючі вічне мовчання". Головну роль виконав відомий хореограф Олександр Прохоров, який підкорив серця глядачів у залі, яких було чимало, адже подія зібрала аншлаг.



Особливістю арт-проекту від компанії ID_Art production стала відсутність межі між сценою та глядачами, тому усі присутні були занурені у процес та відчувало на собі усі події вистави.



Олександр Прохоров не сказав жодного слова за весь час свого перебування на сцені. Однак усі емоції передавав завдяки рухам, міміці, танцям та своїй акторській майстерності.



"Період підготовки був нелегкий. Але всі складнощі виявилися нічим у порівнянні з тим, який фідбек від глядачів отримав я після вистави. Мені було приємно працювати з командою ID_Art production: Наталією Лагун, Анастасією Байдеріною і балетом. Експериментальна вистава вперше у моєму житті. Я планую розвивати себе в акторському напрямку і надалі. Це дуже цікаво покопатися в собі. У нас були заняття з акторської майстерності, занурення перед спектаклем. Режисери проводили з нами тренинги, які допомагали налаштуватися і зловити потрібну хвилю. Розбирали, що потрібно донести глядачеві, що показати, висловити через рухи і пластику.Емоційно мені було не складно, оскільки всі емоції, які прожиті в спектаклі вони є всередині нас, просто їх треба було дістати і показати. Я отримав класні емоції і післясмак від вистави «Трактуючі вічне мовчання»,- розповів Олександр Прохоров.







Хореографом-постановником події стала Наталія Лагун. Вона надзвичайно вдячна усім причетним до прем’єри та розповіла про плани на майбутнє.



"Відчуття польоту, натхнення і нового вектору на майбутнє - це те, що зараз переповнює мене. Величезна вдячність своєму партнеру, режисерці Анастасії Байдеріной, Олександру Прохорову, хореографам, команді і всім, хто з нами працював. Без командної роботи нічого б не вийшло. Я дуже задоволена, дуже щаслива, тому що за такий короткий проміжок часу створити такий великий твір. це безцінно. Вистава «Трактуючі вічне мовчання» - це велика історія нового шляху. Ми хочемо гастролювати з цією постановкою, йти вперед і не зупинятися на досягнутому це 100%, створювати нові роботи з артистами", - поділилася Наталія Лагун.



Режисерка Анастасія Байдеріна розповіла, чому вони обрали саме такий напрям у постанові вистави та розповіла про усі деталі та емоції від побаченого.



"Ми вирішили принести свій зміст в світ мистецтва, транслювати свою ідеологію, можливо знайти однодумців серед глядачів, щоб вони побачили себе в відображенні наших постановок і нашого бачення того, що відбувається зараз у світі. Тема самоідентифікації і пошуку себе на мій погляд дуже актуальна. Всі ми зараз стикалися з замкненим простором, з зануренням у власний внутрішній світ і з потребою повернути себе самому собі. Думки, страхи, сумніви, терзання, почуття знайшли відображення в постановці спектаклю «Трактуючі вічне мовчання» як цілісне полотно, де синтез хореографії та пластики може відображати наповнення та транслювати щось дуже особисте, для кожного присутнього у залі. Тому що немає слів, немає конкретики, є лише відчуття - які для нас і є найважливішими. Ми хочемо, щоб глядач йшов від себе, щоб зазирнув у себе і знайшов чесну відповідь на питання "Хто я?". І щоб думки, які часто нам заважають жити - стали нашими союзниками, як у фіналі вистави вони встали за спину головного героя. Щоб вони стали нашим тилом, і щоб через прийняття, а не через боротьбу або конфлікт з самим собою. Мета мистецтва в тому, щоб кожна людина знайшла мистецтво в собі - це ідеологія ID_Art production", - розповіла Анастасія Байдеріна.







Також на подію завітало чимало гостей. Серед них журналістка Соломія Вітвіцька, співачка Lida Lee та танцюристка Ілона Гвоздьова.



"Років 15 тому я була в Берліні на виставі сучасного танцю і мені дуже радісно, що це з'являється і у нас, причому на достойному рівні. Про вічне мені здається завжди важко говорити, особливо в танці, коли не можна сказати словами. Доречі, в Саші Прохорова, завдяки участі у виставі, гарно проявилися акторські здібності. Можу сказати, що йому вдалося передати всі сумніви, переживання і те, що відбувається навколо нас. Для мене вистава «Трактуючі вічне мовчання» проасоціювалась з думкою про те, що в сучасному світі дуже багато спокуси і людині досить важко встояти перед нею. У спектаклі «Трактуючі вічне мовчання» я в багатьох моментах впізнавала навіть друзів. Можливо мені потрібно було опинитися тут і побачити, отримати відповіді на свої роздуми!", - розповіла Соломія Вітвіцька.



Співачка Lida Lee також поділилась своїми враженнями: "Мене вразила пластика, хореографія. Я у захваті від акторської гри та віддачі головного героя, Олександра Прохорова. Як він відчув, прожив кожну секундочку, кожен момент цього «життя», вистави. Це щось нове, щось цікаве, то, чого не було раніше. Дуже круто, що в нашій країні з'являється така творчість, такі проекти та спектаклі як «Трактуючі вічне мовчання». Прийти на виставу з якимись очікуваннями - це не про мене. Завжди ставлюся до творчості з відкритою душею і дивлюся, що підготували творчі люди! У творчості не може бути якихось очікувань. Я завжди йду з голодними очима побачити щось нове і цікаве. Дивлячись виставу «Трактуючі вічне мовчання», я відчула палітру почуттів і всю палітру відносин, показану головним героєм. Особливо в сцені між ним і його коханою. Рекомендую знайомитися з такого роду творчими проектами!"







Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова оцінила виставу дуже високо та розповіла про свої емоції під час перегляду.



"Я дивилася спектакль і моє сприйняття змінювалося кілька разів. Було кілька варіантів: або це інший світ і занепалі душі, або це думки в голові людини, можливо це кома − коли людина знаходиться на межі між життям і смертю. Чесно кажучи, десь всередині вистави я загубила думку, тому що було багато різних змін на сцені і в мене було одне питання, коли герой зустрів любов - куди потім пропала любов?! Класно, що створюються нові вистави! Молоді танцюристи, вони емоційні, енергетика прямо фонтанує. Я бажаю команді успіху. У будь-якому випадку класно, що вони це роблять. Спасибі за те, що молоде покоління розвивається і ми бачимо саме такий прояв на сцені", - зізналась вона.







Фото Master Management 360

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура вічне дуже було вистави «трактуючі Теги: культура