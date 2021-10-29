



Нещодавно українська співачка Слава Камінська розповіла, що захворіла на коронавірус. Зірка у своєму Інстаграм ділиться перебігом хвороби та отримує підтримку від фанатів.



Зірка повідомила про зміни у своєму організмі через COVID-19. Слава поцікавилась, як поводяться уколи краси при захворюванні, адже їй здається, що вона перетворюється на шарпея.



Також Камінська зізналась про те, що дивно себе почуває у емоційному плані та лінується.



"Розкажіть, як ін'єкції поводяться при ковіді. Мені здається, я починаю перетворюватися на шарпея. І взагалі якось дивно емоційно почуваюся. Можливо від того, що ні***на не роблю і тупо чилюсь, а може й побічний ефект. А ще я страшенно туплю, лінуюся, кашляю і дурію", – розповіла Камінська.



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