



Відома українська співачка Оксана Муха рідко розповідає про своє особисте життя. Зірка старається не ділитись деталями з фанатами на журналістами.



Однак у новому інтерв’ю вона вирішила привідкрити завісу таємниці. Оксана зізналась, що через 6 років після розлучення з чоловіком вона знайшла нове кохання. Співачка розповіла, що 9 місяців тому у її житті з’явився новий обранець.



Коханим зірки став художник зі Львова, який багато років жив за межами України та працював у Німеччині. Він також розлучений, як і Муха.



