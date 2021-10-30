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Тіна Кароль презентувала альбом "Двойной рай" та вразила зміною іміджу
30.10.2021 08:40
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Відома українська співачка Тіна Карол презентувала свій третій альбом за рік. Платівка отримала назву "Двойной рай".

Новинка здивувала фанатів своїм звучанням. Адже композиції написані у стилі музики 1990-2000 років. У альбом увійшли 4 пісні:

"Холод";
"Двойной рай";
"Голод";
"Поцелуй на фарт".

Також Тіна здивувала зміною своєю іміджу. Адже у фотосесії на честь прем’єри альбому вона постала з білявим довгим волоссям та чубчиком. Образи зірки були дуже ніжні та романтичні, що помітили фанати артистки.

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Допис, поширений Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)


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