



9 випуск шоу "Холостячка-2" ще більше зблизив учасників та Злату Огневич. Адже вони тиждень жили під одним дахом та мали багато можливостей для розвитку стосунків.



Після часу проведеного в Одесі Злата вирішила попрощатись з одним учасником. Ним став Роман Васильєв. Огневич заявила, що чоловік хоче показати себе ідеальним та завжди таким здаватись. Окрім цього він вимагає ідеальності і від інших людей. Тому зірка неготова такого.



У проекті залишилось п’ятеро чоловіків - Олег, Максим, Андрій Хвєткєвіч, Андрій Задворний та Дмитро.



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