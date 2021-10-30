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Ілона Гвоздьова пояснила, чому станцювала з MELOVIN та Лізою Русіною
30.10.2021 13:00
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Українська танцівниця Ілона Гвоздьова цьогоріч відмовилась брати судьба у шоу "Танці з зірками". Однак у соціальних мережах вона активно коментувала виступи учасників. Найбільшу порцію хейту отримувала пара MELOVIN та Ліза Русіна. Та за збігом обставин саме з ними Ілона станцювала у минулому ефірі.

Фанати були шоковані таким тріо, адже не вірили, що вони можуть порозумітись. У своєму Інстаграм зірка пояснила, чому вирішила станцювати саме з цими учасниками. Виявилось, що вона хотіла побачити їх справжніми та дати їм шанс показати себе та свій професіоналізм.

Однак після тижня репетиції та фінального виступу Гвоздьова зрозуміла, що у пари слабка техніка, але багато епатажу.

"Думала, що помилялась і, можливо, даремно критикувала партнерку. Але взявши судьба у тріо, лише переконалась у своїх словах. Отримала гіркий, але чесний досвід", - розповіла вона.

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