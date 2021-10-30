



Відома українська співачка Аліна Гросу розсекретила свої відносини з російським актором Романом Полянським. Зірка стала більш детальніше розповідати про їхні стосунки журналістам та фанатами.



У новому інтерв’ю Аліна поділилась, що вони з коханим вже познайомили між собою своїх рідних. Роман також маю доньку від першого шлюбу - Марфу. Своїх дівчат актор вже познайомив та співачка розповіла, як вони спілкуються. Гросу зізналась, що у них хороше спілкування та вони часто проводять час разом.



"Ми дуже тепло та близько спілкуємося, завжди радіємо її успіхам. І коли є можливість, забираємо її, щоби разом провести час. Вона прекрасна дитина, талановита, і, дай Боже, теж буде або акторкою, або співачкою. Але більше про неї говорити не можу, у неї все-таки є мама, і, мені здається, мамі буде не дуже приємно, якщо я буду дуже багато говорити не про свою дитину", – розповіла виконавиця Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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