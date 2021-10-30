



Українська телеведуча Маша Єфросиніна разом з сином та чоловіком полетіла на відпочинок на Мальдіви. Сім’я насолоджується відпусткою та відпочиває.



У Інстаграм зірка ділиться контентом з подорожі. Один з нових постів був присвячений її та коханому. У кадрі Маша постала у довгій оверсазній сукні, яка приховала її фігуру персикового кольору. Своє волосся телеведуча не вкладала, тому воно розвівалось на вітрі, а на обличчі зірки виднівся легкий макіяж.



Єфросиніна ніжно обіймалась з чоловіком Тимуром. Він позував у блакитних шортах та яскравій сорочці. Пара щиро посміхалась у об’єктив та обіймалась.



Фанати пишуть безліч приємних слів подружжю та бажають їм щастя.



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