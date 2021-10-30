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Ірина Федишин з чоловіком на дітьми відпочиває у Туреччині
30.10.2021 18:40
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Ірина Федишин активно гастролює Україною та багато працює. Зірка постійно розвиває свою кар’єру та завойовує аудиторію.

Проте не забуває співачка і про відпочинок. Вона разом зі своєю сім’єю вирушила у Туреччину. Артистка публікує контент з сонячної країни та показує свою відпустку.

На одному з фото Ірина показала усю свою сім’ю. Вона з синами та чоловіком Віталієм відвідала The Land of Legends. У кадрі вони постали у локаціях мультфільму. Діти були дуже щасливі опинитись у такому місці та щиро посміхались на фото.

Фанати у коментарях активно бажають зірковій сім’ї хорошого відпочинку.

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Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)


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