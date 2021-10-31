



30 жовтня на телеканалі СТБ відбулась прем’єра другого випуску легендарного шоу "Україна має талант". До трійки суддей Сергія Притули, Євгена Кота та Ксенії Мішиної приєдналась олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва. Тому у новому випуску учасникам необхідно було набрати мінімально три "так".



На сцені проекту виступили 14 учасників, проте не всім поталанило пройти далі. А кому випав такий шанс читайте далі.



1. Євгеній Ємельяненко та Влада Камишнікова першими вийшли до суддей у другому випуску. Вони вразили їх танцями на роликах та виконали трюки.



2. Аліса Стригункова до сліз зворушила журі своєю хореографією.



3. Станіслав Скочко показав екстремальне силове шоу, від якого усі були в захваті.



4. Артем Фесько з вразив суддей та глядачів виконанням оперної партії.



5. Данило Лисенко на сцені жонглював кільцями. Та все ж він багато помилявся у своєму номері, тому не вразив своїм професіоналізмом, однак пройшов далі.



6. Віталій Дураков внаслідок аварію 14 років тому втратив зір, проте це не завадило йому продемонструвати бездоганну гру на барабанах.



7. Етнодует Vatra заспівав під акомпонемент українських народних інструментів та отримав чотири "так".



8. Денис Жигальцов заради участі у проекті приїхав з роботи у Німеччині в Україні та показав шоу на повітряному пілоні.



9. Вероніка Хістова на шоу продемонструвала свої навички у хендстендингу - це балет і гімнастика стоячи на руках.



10. Богдан Стріонов та Аліна Фролова шокували усіх незвичайною повітряною гімнастикою. Вони виконували усі трюки завдяки власному волоссю. А Аліна підняла суддю Ксенію

Мішину на своєму волоссі.



11. Андрій Андрійчук показував свої вміння в жанрі "каучук". Ксенія Мішина назвала його виступ дуже сексуальним.



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