



30 жовтня на телеканалі 1+1 відбулась прем’єра нового випуску шоу "Маскарад". Глядачі та судді побачили нових персонажів та зустріли вже знайомих з минулих ефірів.



У ліпсінк батлі змагались Юлія Саніна та Володимир Дантес. Вони постали у образі гурту Maneskin. Перемогу здобула Саніна та команда Юрія Ткача обирала кого ж розсекречувати.



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Цього тижня розсекретили двох персонажів, якими стали Лускунчик та Нептун.



Лускунчик виконав популярні хіти на сцені, чим заплутав суддей. Виявилось, що під його костюмом ховався Володимир Горянський.



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Нептуна назвали Богом акробатики на шоу. Ним виявився хореограф Дмитро Дікусар. Команда Ткача підозрювала, що там Олексій Суровцев та не вгадала.



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