Погода, Новости, загрузка...
"Маскарад-2": хто ховався у костюмах Лускунчика та Нептуна
31.10.2021 14:40
8350_a9987899f44c315f11c27021cf0ab81f-quality_70xresize_crop_1xallow_enlarge_0xw_750xh_463.jpg (42.04 Kb)

30 жовтня на телеканалі 1+1 відбулась прем’єра нового випуску шоу "Маскарад". Глядачі та судді побачили нових персонажів та зустріли вже знайомих з минулих ефірів.

У ліпсінк батлі змагались Юлія Саніна та Володимир Дантес. Вони постали у образі гурту Maneskin. Перемогу здобула Саніна та команда Юрія Ткача обирала кого ж розсекречувати.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Маскарад (@maskarad_1plus1)



Цього тижня розсекретили двох персонажів, якими стали Лускунчик та Нептун.

Лускунчик виконав популярні хіти на сцені, чим заплутав суддей. Виявилось, що під його костюмом ховався Володимир Горянський.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Маскарад (@maskarad_1plus1)



Нептуна назвали Богом акробатики на шоу. Ним виявився хореограф Дмитро Дікусар. Команда Ткача підозрювала, що там Олексій Суровцев та не вгадала.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Маскарад (@maskarad_1plus1)


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий