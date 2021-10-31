



30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ відбулась прем’єра 11 випуску шоу "МастерШеф-11". Учасники продовжують свою боротьбу за перемогу проекті.



Перший конкурс став командним. Богдан став капітаном синіх, а Максим - червоних. У ньому учасники стали шпигунами та мали стежити за своїми суперниками. Їм необхідно було приготувати дві страви: першу озвучили їм судді, а другу необхідно було роздобути у суперників.



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Команда червоних програла та Євген і Дмитро отримали чорні фартухи.



У другому конкурсі капітаном червоної команди став Богдан, а синьої - Саша. Їм необхідно було приготувати обід з п’яти страв для лицарів круглого столу. Також учасникам необхідно було готувати їжу та оборонятись від нападів суперників.



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Червоні пограли та Богдан і Світлана одягли чорні фартухи.



На битві чорних змагалось 4 учасників. Та найгірше свою роботу виконав Дмитро та покинув шоу.

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