



Минулого тижня у ефірі шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заінтригувала заявою, що при надії. Фанати очікували новин про вагітності зірки, однак вона не спішила їх давати.



Та у новому випуску проекту Катерина відверто прокоментувала свої слова. Вона зізналась, що дійсно при надії, але дитини не чекає. Її надія є творча та стосується її роботи.



"Увесь тиждень мені ставлять одне і теж запитання: "Чи дійсно я при надії?". Так, я дійсно при надії. Проте, при творчій. Наші проєкти – це наші діти. Потім вони з’являються на світ. Міжнародний фестиваль "Серж Лифар де ля данс" саме такий", - поділилась суддя проєкту.





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