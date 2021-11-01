



Катя Осадча активно показує моменти свого життя у соціальних мережах. Фанати з нетерпінням чекають новин від зірки.



У своєму Інстаграм вона опублікувала нові кадри. Катя вирушила у поїздку в Німеччину, а саме у Берлін. На фото зірка позувала на вулицях столиці.



У кадрі зірка постала у джинсах, синій кофтинці та чорній куртці. Лук вона доповнила зручним білим взуттям та сонцезахисними окулярами. Своє волосся вона зібрала у низький хвіст.



Осадча каталась на велосипеді та відвідала відомі місця Берліну.



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