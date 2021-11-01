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"Танці з зірками" 9 випуск: яка пара покинула шоу
01.11.2021 12:00


Дев’ятий ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений хітам гурту Океан Ельзи. Тому саме під їхні композиції довелось танцювати учасникам. У випуску взяло учасників 6 пар, однак з однією довелось попрощатись.

У зоні ризику опинились Олександра Заріцька та Юрій Мєшков і MELOVIN та Ліза Русіна. Саме вони виконали "танець за життя" - ча-ча-ча. Судді вирішили, що достойні пройти далі Олександра Заріцька з партнером.



Тому пара MELOVIN та Ліза Русіна покинула шоу.


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