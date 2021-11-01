



У дев’ятому випуску шоу "Танці з зірками" довелось попрощатись з однією парою учасників. Нею стали MELOVIN та Ліза Русіна.



Під час прощання актер не контролював та не обмежував себе. Тому дозволив собі нецензурно розмовляти та хвалив свою партнерку.



"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "Ти ох**нна". Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – поділився зірка.



Також MELOVIN неочікувано для всіх поцілував Лізу просто у прямому ефірі.







Ведучий шоу Юрій Горбунов вибачився за поведінку артиста.





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